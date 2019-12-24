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Улан-удэнца оштрафовали за хранение наркотиков

Улан-удэнца оштрафовали за хранение наркотиков
Происшествия, 
Мужчина изготовил из собранной конопли наркотическое средство

В Улан-Удэ ранее не судимый мужчина предстал перед судом за незаконный оборот наркотиков.

23 октября, находясь в селе Тохой Селенгинского района, он увидел дикорастущую коноплю и решил её собрать. Из неё он изготовил для личного употребления масло каннабиса в значительном размере. На следующий день, 24 октября, его остановили полицейские и доставили в отдел. Во время досмотра в кармане рюкзака они обнаружили пакетик, в котором находилось наркотическое средство.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном преступлении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс- служба Железнодорожного районного суда.


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