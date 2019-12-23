Езду школьного автобуса в Улан-Удэ назвали «полным трэшем»

Пользователь Сети, выложивший ролик, подписал его: «Полный трэш! Водитель автобуса, перевозящего детей, устроил экстремальные гонки!»





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В паблике «Злой Улан-Удэ» появилось видео под названием «Детский автобус смерти». Автор видео остался впечатлён ездой водителя микроавтобуса, на котором написано «Дети».На коротком видео запечатлён едущий жёлтый автобус, который ловко лавирует между потоками автомобилей. Автобус едва ли не едет по встречной полосе, чем, естественно, подвергает опасности себя, пассажиров (если они были в тот момент в транспортном средстве) и других участников движения.За выходные видео просмотрели более пяти тысяч раз. Некоторые пользователи Сети возмущались по поводу скоростной езды водителя, другие же не увидели ничего опасного.«Там скорость не такая большая, чтобы можно было орать», «А где экстремальные гонки?», «Автор поста, это вы там устроили экстремальные пробки», пишут подписчики паблика.