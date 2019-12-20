Бурятский депутат поймал «чёрных лесорубов» на Верхней Берёзовке

Начальник преступников был рядом на «Лэнд Крузере»
Сегодня утром на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ, недалеко от спортивного лагеря «Зорька» задержали «чёрных лесорубов». Об этом сообщил в Facebook депутат Народного Хурала, бизнесмен Михаил Гергенов. Он заявил, что лично задержал преступников.
«Только что возле базы Зорька на Березовке поймал черных лесорубов с машиной груженой и их начальника на Крузаке. Все на фото», - поделился Гергенов (орфография сохранена – ред.)
Михаил Гергенов известен как активный борец с вип-пенсиями
, а также заядлый спортсмен-любитель. Посты с пробежек он выкладывал в соцсети одно время едва ли не ежедневно.
Начальник преступников был рядом на «Лэнд Крузере»
Приходящая домработница оказалась наглой мошенницей
Авария произошла утром
«Осуждённые отрицательной направленности» вымогают деньги, угрожая убийством
Команда Бурятии присоединилась к марафону от новосибирских учёных только год назад и сразу вырвалась в лидеры
На трассе «Байкал» в Бурятии временно закрыто движение
Ранее судимый мужчины ушёл из больницы с двумя смартфонами
Инцидент случился ночью
Обвиняемый в убийстве предложил полицейскому 80 тысяч
Пьяный грабитель ударил женщину по голове
Водитель «Ниссана» не справился с управлением
Инцидент произошёл вчера утром на Элеваторе
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы