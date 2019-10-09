В Бурятии вновь заговорили об урезании вип-пенсий

В Хурал планируется внести законопроект, снижающий «золотые» доплаты к пенсиям на 50%
Бурятский депутат Михаил Гергенов вновь намерен инициировать вопрос о снижении так называемых вип-пенсий – крупных доплат, которые получают бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты. Об этом Гергенов сообщил на своей странице в Facebook. По его оценке, в Бурятии «сотни вип-пенсионеров получают доплаты к своим пенсиям по 70-100 тысяч ежемесячно»
- Придётся опять взяться за вип-пенсии. Внесу законопроект, снижающий их на 50 процентов. Мало мы их снизили в прошлом году. Пусть Випы поживут так, как живет «осчастливленный их неустанными трудами» народ. Как моя старшая сестра, получающая 9000 рублей пенсии, - поделился Михаил Гергенов.
Его позиция связана ещё с тем, что забуксовал законопроект о приравнивании призёров игр «Дружба-84» к олимпийским призёрам с тем, что и эти спортсмены могли получать выплаты. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр ежемесячно могут рассчитывать на 30 тысяч рублей, серебряные призёры – на 24 тысяч, бронзовые – на 18 тысяч. По словам Гергенова, суммы выплат для спортсменов «не идут ни в какое сравнение с впи-пенсиями», но законопроект приходится вносить повторно.
Борьба с вип-пенсиями в Бурятии велась с переменным успехом несколько лет. В 2016 году по инициативе того же Гергенова доплаты были урезаны всем получателям на 40%, но всего лишь с июня до 31 декабря. За это короткое время бюджет Бурятии сэкономил почти 42 миллиона рублей.
В 2017 году выплаты были возобновлены в полном объёме – бюджет потратил на них 272 миллиона. В апреле 2017 года Народный Хурал отказался сокращать вип-пенсии и проголосовал против законопроекта, урезающего доплаты навсегда на 40%. Сэкономленные средства планировалось направить на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако «против» проголосовала практически вся фракция «Единая Россия», так что шансов у проекта закона не оказалось.
Лишь зимой 2018 года Народный Хурал, наконец, принял закон об урезании «золотых» доплат. Размер доплат к пенсиям тех, кто трудился в органах законодательной и исполнительной власти, органах государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, КПСС, сократился от 50 до 70 процентов в зависимости от стажа.
Размер доплат к пенсии главы республики (а также президенту Потапову) уменьшился наполовину, для депутатов Народного Хурала - на 30 процентов, для государственных служащих - на 10 процентов.
Высвобожденные в 2018 году деньги направили на жильё для семей, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей.
В 2018 году получателей вип-пенсий в Бурятии насчитывалось 830 человек. Долгие годы они получали колоссальные доплаты, так что их средняя их пенсия была 150 тысяч рублей. Первый президент Бурятии Леонид Потапов и вовсе получал каждый месяц свыше 250 тысяч.
Летом 2018 года размер своей пенсии раскрыл известный бурятский бывший политик Владимир Агалов. По его словам, общий размер составляет 66 тысяч, из них вип-доплата – 40 тысяч рублей.
К слову, сам Михаил Гергенов по итогам прошлого года стал лидером в парламенте Бурятии по доходам.
В Бурятии вновь заговорили об урезании вип-пенсий
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