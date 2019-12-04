Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег со счёта

Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк» на новой сим-карте



Жительница Бурятии приобрела для своего супруга сим-карту, которую он вставил в свой телефон. Мужчина решил проверить баланс банковской карты, и получил ответ о наличии на карте суммы.



Недолго думая, он решил перевести деньги с банковского счёта через «Мобильный банк». С помощью смс мужчина перевёл на лицевые счета абонентских номеров своих знакомых и родственников 16 100 рублей.



Таким образом мужчина украл деньги у прежней владелицы абонентского номера, которая не пользовалась им долгое время.



Суд первой инстанции признал мужчину виновным в краже и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 2 года 1 месяц в колонии общего режима.



Однако адвокат осуждённого посчитал наказание чрезмерно строгим и попытался обжаловать приговор. Но суд апелляционной инстанции признал наказание справедливым, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



