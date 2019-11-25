В пригороде Улан-Удэ ремонтник украл унитаз и ванну

Украденное он продал



Сотрудники полиции раскрыли кражу из строящегося дома в селе Поселье Иволгинского района Бурятии.



Установлено, что в июне 42-летний мужчина проник в жилище, где выставил два стеклопакета, демонтировал водяной насос, унитаз и раковину. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Похищенное он сначала унёс в соседний дом, где ранее проживал, а после продал.



Подозреваемый зарабатывал, занимаясь ремонтом помещений. Он привлекался к уголовной ответственности за имущественное и наркопреступления.



Полицейские изъяли у мужчины орудия взлома. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



