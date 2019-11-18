Пассажиров машины осмотрели медики «скорой»
Сегодня в 113 квартале Улан-Удэ автомобиль въехал задним ходом в многоквартирный дом.
В паблике crimburyatia.ru в соцсети сообщается, что в аварии пострадала женщина, которая находилась за рулём авто. Также здесь говорится, что что в машине в момент ДТП находился ребёнок.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пассажиры автомобиля осматриваются медиками. На место прибыла «скорая помощь».
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние дни в Бурятии всплеск смертельных аварий. В выходные в Еравнинском районе опрокинулась «Тойота Виш» с восемью людьми в салоне, четверо из них погибли. В воскресенье в опрокинувшейся машине погиб 36-летний водитель «Хонды Фит», житель Улан-Удэ. Сегодня на севере Бурятии в столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки.
В Улан-Удэ женщина-водитель врезалась в дом
Происшествия, Фото:
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