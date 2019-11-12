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В Бурятии на трассе у Байкала опрокинулся «Ипсум»

В Бурятии на трассе у Байкала опрокинулся «Ипсум»
Происшествия, 
В ДТП пострадала женщина

В понедельник, 11 ноября, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП.

50-летний водитель «Тойоты Ипсум» следовал по автодороге «Улан-Удэ – Курумкан» со стороны Курумкана. Около 08.35 часов около села Гремячинск водитель не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-пассажирка. Она получила травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Селенгинском районе Бурятии в опрокинувшемся автомобиле погибла женщина-водитель. Трёхлетний ребёнок в аварии получил травмы.
ДТП
 
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