В ДТП пострадала женщина
В понедельник, 11 ноября, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП.
50-летний водитель «Тойоты Ипсум» следовал по автодороге «Улан-Удэ – Курумкан» со стороны Курумкана. Около 08.35 часов около села Гремячинск водитель не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-пассажирка. Она получила травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Селенгинском районе Бурятии в опрокинувшемся автомобиле погибла женщина-водитель. Трёхлетний ребёнок в аварии получил травмы.
В Бурятии на трассе у Байкала опрокинулся «Ипсум»
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