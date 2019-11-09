Убийца также приложил молотком по лицу своей жене
В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 50-летнего мужчины, устроившего кровавую расправу над другом из ревности.
Всё произошло в конце мая. Несколько друзей гуляли в баре. Один из них временно жил у другого, и именно он первым ушёл домой. Видя это, третий приятель начал подзуживать друга. «Твоя жена гуляет», - говорил он, чем невольно заронил зёрна сомнения.
Когда мужчина вернулся домой, его супруга и живший у них приятель уже были там. Сомневающемуся мужу показалось, что ему подозрительно долго открывали дверь.
Едва он переступил порог, сразу же накинулся на жену и начал её бить. За женщину заступился их друг, и вроде бы хозяина дома удалось успокоить.
Однако всё только начиналось.
Около пяти часов утра женщина проснулась от криков. Она увидела, как её муж бьёт молотком по голове друга. Вся кровать уже была в крови. Женщина пыталась вмешаться, оттащить супруга, но он в гневе и её ударил молотком прямо по лицу.
Раненый мужчина ещё был жив, пытался встать на ноги, но нападавший бил и бил его молотком. Истекающий кровью мужчина упал на колени. Его каратель же убежал на кухню за ножами. Он схватил сразу четыре разных ножа и колол ими в шею приятеля. При этом мужчина ещё и кричал: «Ну какой же ты живучий!»
Жена убийцы схватила ребёнка и выскочила на улицу босиком. Она остановила проезжающий мимо автомобиль и попросила вызвать полицию.
Потерпевший скончался на месте от повреждения сонной артерии.
Убийца же предстал перед судом. Известно, что он опасный рецидивист.
- За убийство суд назначил 12 лет колонии особого режима. Приговор в силу не вступил, обжалован осуждённым, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Надежда Иванютина.
«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
Происшествия, Фото:
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