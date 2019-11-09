 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Ноября

08 Ноября

Популярное

«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом

«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца также приложил молотком по лицу своей жене

В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 50-летнего мужчины, устроившего кровавую расправу над другом из ревности.

Всё произошло в конце мая. Несколько друзей гуляли в баре. Один из них временно жил у другого, и именно он первым ушёл домой. Видя это, третий приятель начал подзуживать друга. «Твоя жена гуляет», - говорил он, чем невольно заронил зёрна сомнения.

Когда мужчина вернулся домой, его супруга и живший у них приятель уже были там. Сомневающемуся мужу показалось, что ему подозрительно долго открывали дверь.

Едва он переступил порог, сразу же накинулся на жену и начал её бить. За женщину заступился их друг, и вроде бы хозяина дома удалось успокоить.

Однако всё только начиналось.

Около пяти часов утра женщина проснулась от криков. Она увидела, как её муж бьёт молотком по голове друга. Вся кровать уже была в крови. Женщина пыталась вмешаться, оттащить супруга, но он в гневе и её ударил молотком прямо по лицу.

Раненый мужчина ещё был жив, пытался встать на ноги, но нападавший бил и бил его молотком. Истекающий кровью мужчина упал на колени. Его каратель же убежал на кухню за ножами. Он схватил сразу четыре разных ножа и колол ими в шею приятеля. При этом мужчина ещё и кричал: «Ну какой же ты живучий!»

Жена убийцы схватила ребёнка и выскочила на улицу босиком. Она остановила проезжающий мимо автомобиль и попросила вызвать полицию.

Потерпевший скончался на месте от повреждения сонной артерии.

Убийца же предстал перед судом. Известно, что он опасный рецидивист.

- За убийство суд назначил 12 лет колонии особого режима. Приговор в силу не вступил, обжалован осуждённым, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Надежда Иванютина. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
«Какой же ты живучий»: Улан-удэнец устроил кровавую расправу над другом
Происшествия, 09.11.2019
Убийца также приложил молотком по лицу своей жене
В Иркутской области автомобиль провалился под лёд
В Иркутской области автомобиль провалился под лёд
Происшествия, 09.11.2019
Водитель оставил машину на берегу, не поставив на ручник
В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова
В Улан-Удэ на 10 суток вновь арестовали Дмитрия Баирова
Происшествия, 09.11.2019
Таксист-блогер-журналист оскорбительно приставал к людям на площади Советов
В Бурятии пожарные нашли тело в сгоревшей комнате
В Бурятии пожарные нашли тело в сгоревшей комнате
Происшествия, 09.11.2019
Пожар произошёл ранним утром в субботу
Житель Бурятии украл у соседа DVD-проигрыватель
Житель Бурятии украл у соседа DVD-проигрыватель
Происшествия, 09.11.2019
Также вор прихватил утюг и телевизионную приставку
В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
Происшествия, 08.11.2019
«Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам», - мать пострадавшей девушки благодарит врача
Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами
Житель Иркутской области погиб под упавшими с лесовоза брёвнами
Происшествия, 08.11.2019
После столкновения двух большегрузов брёвна посыпались прямо на рядом стоящего мужчину
В центре Улан-Удэ подожгли газетный киоск
В центре Улан-Удэ подожгли газетный киоск
Происшествия, 08.11.2019
Пожар произошёл ранним утром
В Улан-Удэ столкнулись «Приус» и «Филдер»
В Улан-Удэ столкнулись «Приус» и «Филдер»
Происшествия, 08.11.2019
Авария произошла недалеко от вокзала
В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции
В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции
Происшествия, 08.11.2019
16-летний парень требовал выпустить находящихся в изоляторе людей
Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии
Фигурантам резонансных дел в Иркутской области дали более 100 лет колонии
Происшествия, 08.11.2019
Одному преступнику дали пожизненное лишение свободы
Север Бурятии «трясёт» каждый день
Север Бурятии «трясёт» каждый день
Происшествия, 08.11.2019
В Бурятии произошло очередное землетрясение

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^