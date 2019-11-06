В Бурятии вор спрятал украденное под соломой

Подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы



В Джидинском районе оперативники по «горячим следам» раскрыли квартирную кражу.



Заявление о преступлении поступило в полицию 3 ноября. 45-летняя жительница села Петропавловка сообщила, что в её отсутствие в дом, разбив стекло веранды, проник неизвестный. В поисках ценностей он перевернул весь дом и украл норковые шапку и шубу, золотые изделия, бытовую и цифровую технику, электроинструменты и автомобильные колёса – имущество на сумму, в общей сложности, более 128 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый мужчина. 10 дней назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление, и временно проживал у родственницы в районном центре.



В надворных постройках по новому месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили спрятанные под соломой все украденные вещи.



Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

