Он украл золотую цепочку и смартфон
В Чите в полицию поступило сообщение о краже сотового телефона в одном из баров города. Установлено, что потерпевший познакомился с мужчиной, который попросил у него сотовый телефон для звонка. Мужчина взял смартфон и сбежал.
Стражи порядка установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 22-летний читинца. Украденное он успел продать. Полицейские установили, что задержанный причастен к краже в этом же баре, которая была совершена в начале октября. Тогда он сорвал с шеи посетителя золотую цепочку, стоимостью около 50 тысяч рублей, которую в дальнейшем сбыл.
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Сейчас устанавливаются места сбыта украденного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец обворовывал людей в одном и том же баре
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