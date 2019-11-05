Читинец обворовывал людей в одном и том же баре

Он украл золотую цепочку и смартфон



В Чите в полицию поступило сообщение о краже сотового телефона в одном из баров города. Установлено, что потерпевший познакомился с мужчиной, который попросил у него сотовый телефон для звонка. Мужчина взял смартфон и сбежал.



Стражи порядка установили и задержали подозреваемого - ранее судимого 22-летний читинца. Украденное он успел продать. Полицейские установили, что задержанный причастен к краже в этом же баре, которая была совершена в начале октября. Тогда он сорвал с шеи посетителя золотую цепочку, стоимостью около 50 тысяч рублей, которую в дальнейшем сбыл.



- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Сейчас устанавливаются места сбыта украденного имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





