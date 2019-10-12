В Бурятии на пожаре погибла семья из 5 человек

В Бурятии сотрудниками МЧС устанавливается причина пожара, в результате которого погибли люди
Пожар с трагическими последствиями произошёл сегодня ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в 01.29 ночи. По прибытию на место сотрудников пожарно-спасательного центра наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно.
- В 01.39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв.м. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведённые реанимационные мероприятия работникам скорой медицинской помощи, результата не дали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Как пояснили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, на пожаре погибла семья из пяти человек.
- Взломав квартиру на 5-м этаже звено газодымозащитной службы пожарной части Саган-Нур вошло внутрь помещения. Внутри были обнаружены 5 человек, в том числе двое детей 2012 и 2019 года рождения. Взрослые были без признаков жизни, детей незамедлительно эвакуировали из зоны задымления и передали медицинским работникам, однако спасти их не удалось, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На месте работает психолог МЧС России.
Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Сейчас на месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.
В ликвидации пожара было задействовано 9 человек, 3 единицы техники.