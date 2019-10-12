В Бурятии на пожаре погибла семья из 5 человек









Сейчас на месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.



В ликвидации пожара было задействовано 9 человек, 3 единицы техники.

Сейчас на месте работает начальник Главного управления МЧС России по республике Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы по выяснению причин пожара и гибели людей.В ликвидации пожара было задействовано 9 человек, 3 единицы техники.

В Бурятии сотрудниками МЧС устанавливается причина пожара, в результате которого погибли людиПожар с трагическими последствиями произошёл сегодня ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о пожаре поступило в 01.29 ночи. По прибытию на место сотрудников пожарно-спасательного центра наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже. К этому времени 22 человека, проживающие в доме, эвакуировались самостоятельно.- В 01.39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв.м. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведённые реанимационные мероприятия работникам скорой медицинской помощи, результата не дали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Как пояснили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, на пожаре погибла семья из пяти человек.- Взломав квартиру на 5-м этаже звено газодымозащитной службы пожарной части Саган-Нур вошло внутрь помещения. Внутри были обнаружены 5 человек, в том числе двое детей 2012 и 2019 года рождения. Взрослые были без признаков жизни, детей незамедлительно эвакуировали из зоны задымления и передали медицинским работникам, однако спасти их не удалось, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.На месте работает психолог МЧС России.Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.