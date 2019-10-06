В Иркутской области в аварии с катером погиб один человек

Ещё четыре человека пострадали



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



- По версии следствия, 4 октября около 23 часов в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища произошло столкновение катера «Волжанка-67» с берегом. На борту судна находились 5 человек в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия один человек погиб, 4 получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, по телу погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.



Расследование уголовного дела продолжается.

