Ещё четыре человека пострадали
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
- По версии следствия, 4 октября около 23 часов в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища произошло столкновение катера «Волжанка-67» с берегом. На борту судна находились 5 человек в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия один человек погиб, 4 получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, по телу погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области в аварии с катером погиб один человек
Происшествия, Фото:
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