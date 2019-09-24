Приятели отказались возмещать ему потраченные деньги на алкоголь
50-летний житель села Верхние Тальцы Заиграевского района несколько дней распивал спиртное с односельчанкой и её сожителем. После он потребовал вернуть потраченные им на алкоголь, сигареты и хознужды деньги.
32-летняя хозяйка дома игнорировала озвученные мужчиной требования, так как планировала в доме сделать ремонт. Тогда он забрал телевизор с ТВ-приставкой и двумя пультами – в счёт приобретённого им товара.
В настоящее время телевизор изъят. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии присвоил телевизор собутыльников
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