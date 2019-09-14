Заявивший об избиении участник акции протеста в Улан-Удэ отказался от госпитализации





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минздрав Республики Бурятия (@minzdravrb_03) 14 Сен 2019 в 6:49 PDT



Напомним, о том, что улан-удэнец Олег Бадмаев рассказал о нападении на него нескольких неизвестных человек ранее сообщил портал ОВД-Инфо. По данным источника «Байкал-Daily», мужчина утверждает, что 14 сентября за семь часов до вызова скорой, около 4 утра, неустановленные лица нанесли ему побои неподалеку от гостиницы «Мэргэн Батор».

Заявления о нападении от Олега Бадмаева в полицию не поступало. Напомним, о том, что улан-удэнец Олег Бадмаев рассказал о нападении на него нескольких неизвестных человек ранее сообщил портал ОВД-Инфо. По данным источника «Байкал-Daily», мужчина утверждает, что 14 сентября за семь часов до вызова скорой, около 4 утра, неустановленные лица нанесли ему побои неподалеку от гостиницы «Мэргэн Батор».

В субботу, 14 сентября, в 11:20 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов на адрес Коммунистическая, 49, в республиканский комитет КПРФ. Бригада медиков осмотрела молодого мужчину, который сказал, что избит неизвестными, сообщает минздрав Бурятии.- После осмотра фельдшером выставлены предположительные диагнозы. Видимых телесных повреждений не выявлено, но для уточнения диагнозов было рекомендовано ехать в больницу. Но после консультации со своим юристом мужчина от транспортировки в больницу отказался, подписав отказ в карте вызова, - прокомментировала старший врач смены станции скорой медицинской помощи Галина Симонова.В минздраве отмечают, что фельдшер скорой помощи без оборудования может поставить только предварительный диагноз. Окончательный, верный диагноз могут подтвердить лишь обследования на соответствующих медицинских аппаратах.