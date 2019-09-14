Заявивший об избиении участник акции протеста в Улан-Удэ отказался от госпитализации

В субботу, 14 сентября, в 11:20 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов на адрес Коммунистическая, 49, в республиканский комитет КПРФ. Бригада медиков осмотрела молодого мужчину, который сказал, что избит неизвестными, сообщает минздрав Бурятии.
- После осмотра фельдшером выставлены предположительные диагнозы. Видимых телесных повреждений не выявлено, но для уточнения диагнозов было рекомендовано ехать в больницу. Но после консультации со своим юристом мужчина от транспортировки в больницу отказался, подписав отказ в карте вызова, - прокомментировала старший врач смены станции скорой медицинской помощи Галина Симонова.
В минздраве отмечают, что фельдшер скорой помощи без оборудования может поставить только предварительный диагноз. Окончательный, верный диагноз могут подтвердить лишь обследования на соответствующих медицинских аппаратах.
Напомним, о том, что улан-удэнец Олег Бадмаев рассказал о нападении на него нескольких неизвестных человек ранее сообщил портал ОВД-Инфо. По данным источника «Байкал-Daily», мужчина утверждает, что 14 сентября за семь часов до вызова скорой, около 4 утра, неустановленные лица нанесли ему побои неподалеку от гостиницы «Мэргэн Батор».
Заявления о нападении от Олега Бадмаева в полицию не поступало.