В Забайкалье из Дома культуры украли конфеты

Воры проникли в помещение через запасной выход



В полицию Красночикойского района Забайкальского края поступило сообщение о краже ноутбука и кондитерских изделий из Дома культуры. Ущерб составил 35 тысяч рублей.



Полицейские задержали по подозрению в преступлении двух местных жителей. Они были доставлены в отдел полиции. Установлено, что подозреваемые проникли внутрь помещения через дверь запасного выхода, на которой отсутствовал замок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный ноутбук изъят и возвращён в Дом культуры.

