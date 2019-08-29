Воры проникли в помещение через запасной выход
В полицию Красночикойского района Забайкальского края поступило сообщение о краже ноутбука и кондитерских изделий из Дома культуры. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Полицейские задержали по подозрению в преступлении двух местных жителей. Они были доставлены в отдел полиции. Установлено, что подозреваемые проникли внутрь помещения через дверь запасного выхода, на которой отсутствовал замок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный ноутбук изъят и возвращён в Дом культуры.
В Забайкалье из Дома культуры украли конфеты
Происшествия, Фото:
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