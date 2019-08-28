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Пропавший на Байкале в Бурятии мужчина найден мёртвым

Пропавший на Байкале в Бурятии мужчина найден мёртвым
Происшествия, 
Мужчина совершил суицид в лесу у Байкала

В Бурятии нашли мёртвым уроженца Алтайского края. Накануне в соцсетях появилось объявление о пропавшем 31-летнем мужчине. Сообщалось, что он вышел из машины в местности Пески в селе Турка Прибайкальского района республики. Сегодня стало известно, что его обнаружили мёртвым.

«Байкал-Daily» стали известны подробности инцидента.

Как оказалось, мужчина прибыл в Бурятию для работы вахтовым методом инженером-строителем на два месяца. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой. 21 августа с ней и её детьми он отправился на Байкал.

По возвращении в столицу республики, их настигла непогода. Остановившись в Песках, чтобы переждать ливень, мужчина вышел из машины и ушёл в неизвестном направлении. Девушка, так и не дождавшись возвращения спутника, уехала в Улан-Удэ, где заявила о его пропаже. 25 августа начались поиски.

Труп был обнаружен вечером 26 августа в этой же местности в лесополосе между трассой и озером Байкал. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Находившиеся при погибшем личные вещи - телефон, банковская карта и другое – не пропали.

Основная версия произошедшего – суицид.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, проводится судебно-медицинская экспертиза, впоследствии будут назначены другие экспертизы для установления обстоятельств смерти, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Прибайкальского следственного отдела СУ СКР Эрдэм Гармажапов.

Из показаний улан-удэнки, которая была с погибшим на Байкале, следует, что во время отдыха мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, уже пытался свести счёты с жизнью. Также он переживал недавний развод с женой и все вытекающие из этого последствия: раздел имущества, право на встречи с ребёнком и прочее.


смерть самоубийство Байкал
 
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