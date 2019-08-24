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В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал 11-летний велосипедист

В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал 11-летний велосипедист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчик возвращался домой от бабушки

Вчера вечером на улице Аэродромная в Улан-Удэ 30-летний водитель машины «Ниссан Цефиро» совершил наезд на ребёнка на велосипеде.

В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести. 
 
Со слов матери пострадавшего, днём он находился в гостях у бабушки, однако вечером решил вернуться к родителям и самостоятельно оттуда поехал домой, сообщает УГИБДД по Бурятии.

- Мы ехали с велосипедистом в одном направлении. Он, не убедившись, что нет никого на дороге, резко начал пересекать дорогу. Я начал уходить от него и зацепил, - пояснил водитель иномарки.

Водительский стаж мужчины 5 месяцев. 



Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей и не допускать их выезда на дороги общего пользования. Любая такая поездка может закончиться трагическими последствиями

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