В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал 11-летний велосипедист

Вчера вечером на улице Аэродромная в Улан-Удэ 30-летний водитель машины «Ниссан Цефиро» совершил наезд на ребёнка на велосипеде.
В результате ДТП 11-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести.
Со слов матери пострадавшего, днём он находился в гостях у бабушки, однако вечером решил вернуться к родителям и самостоятельно оттуда поехал домой, сообщает УГИБДД по Бурятии.
- Мы ехали с велосипедистом в одном направлении. Он, не убедившись, что нет никого на дороге, резко начал пересекать дорогу. Я начал уходить от него и зацепил, - пояснил водитель иномарки.
Водительский стаж мужчины 5 месяцев.
Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей и не допускать их выезда на дороги общего пользования. Любая такая поездка может закончиться трагическими последствиями
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