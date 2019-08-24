В Улан-Удэ под колёса «Ниссана» попал 11-летний велосипедист





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УГИБДД Республики Бурятия (@gibdd03) 23 Авг 2019 в 7:39 PDT



Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей и не допускать их выезда на дороги общего пользования. Любая такая поездка может закончиться трагическими последствиями



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Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без внимания детей и не допускать их выезда на дороги общего пользования. Любая такая поездка может закончиться трагическими последствиями





















Со слов матери пострадавшего, днём он находился в гостях у бабушки, однако вечером решил вернуться к родителям и самостоятельно оттуда поехал домой, сообщает УГИБДД по Бурятии.- Мы ехали с велосипедистом в одном направлении. Он, не убедившись, что нет никого на дороге, резко начал пересекать дорогу. Я начал уходить от него и зацепил, - пояснил водитель иномарки.Водительский стаж мужчины 5 месяцев.