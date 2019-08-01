В Улан-Удэ водитель без прав сбил подростка на велосипеде (видео)





За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с участием ребёнка.30 июля в Улан-Удэ около 10 часов вечера на перекрёстке улиц Окинская и Оронгойская водитель неустановленного автомобиля сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Подростка с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. Им оказался 18-летний водитель машины «ВАЗ-2107», не имеющий прав управления автомобилем.- Впереди шёл микроавтобус. Начал поворачивать налево, я среагировал, повернул направо, не заметил велосипедиста, который ехал. Он, получается, был за микроавтобусом, - признался виновник аварии.Мужчина признался, что недавно закончил обучение в автошколе, однако экзамен в Госавтоинспекции ещё не сдал. Поэтому перепуганный водитель скрылся с места ДТП. За нарушение молодого человека арестовали на 15 суток.За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 477 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 человека за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, 5 водителей за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 790 нарушений ПДД.- Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с законодательством, оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечёт лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, - предупреждают дорожные полицейские.