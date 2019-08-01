 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Августа

31 Июля

Популярное

В Улан-Удэ водитель без прав сбил подростка на велосипеде (видео)

В Улан-Удэ водитель без прав сбил подростка на велосипеде (видео)
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Виновник аварии скрылся с места ДТП

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с участием ребёнка.

30 июля в Улан-Удэ около 10 часов вечера на перекрёстке улиц Окинская и Оронгойская водитель неустановленного автомобиля сбил 14-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Подростка с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. Им оказался 18-летний водитель машины «ВАЗ-2107», не имеющий прав управления автомобилем.  

- Впереди шёл микроавтобус. Начал поворачивать налево, я среагировал, повернул направо, не заметил велосипедиста, который ехал. Он, получается, был за микроавтобусом, - признался виновник аварии.



Мужчина признался, что недавно закончил обучение в автошколе, однако экзамен в Госавтоинспекции ещё не сдал. Поэтому перепуганный водитель скрылся с места ДТП. За нарушение молодого человека арестовали на 15 суток.

За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 477 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 3 человека за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года, 5 водителей за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП выявлено 790 нарушений ПДД.

- Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с законодательством, оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечёт лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, - предупреждают дорожные полицейские.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Уроженка Бурятии украла у женщины телефон в Чите
Уроженка Бурятии украла у женщины телефон в Чите
Происшествия, 01.08.2019
Женщина, увидев на кассе магазина чужой смартфон, забрала его с собой
Забайкалец украл углошлифовальную машину и еду
Забайкалец украл углошлифовальную машину и еду
Происшествия, 01.08.2019
Чтобы попасть в квартиру, он взломал дверь
Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю
Житель Бурятии выращивал в ограде коноплю
Происшествия, 01.08.2019
На его участке полицейские нашли 162 куста
«Стены зашевелились»: Жителей Бурятии напугало землетрясение
«Стены зашевелились»: Жителей Бурятии напугало землетрясение
Происшествия, 01.08.2019
Подземные толчки ощущались в районах республики и в Улан-Удэ 
Жители Кемерова обворовывали улан-удэнцев
Жители Кемерова обворовывали улан-удэнцев
Происшествия, 01.08.2019
Они крали барсетки из автомобилей 
Беременная улан-удэнка украла одежду из магазина
Беременная улан-удэнка украла одежду из магазина
Происшествия, 31.07.2019
На суде злоумышленница отрицала вину до последнего, однако подруга изобличила её
В Улан-Удэ мужчина выкатил товар на тележке в обход кассы
В Улан-Удэ мужчина выкатил товар на тележке в обход кассы
Происшествия, 31.07.2019
Злоумышленник похитил продукты, мультиварку и блендер
В Бурятии невиновный водитель чуть не угодил за решётку
В Бурятии невиновный водитель чуть не угодил за решётку
Происшествия, 31.07.2019
Мужчине помогла проведённая судебная видеоэкспертиза
В Бурятии алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ
В Бурятии алиментщик получил 7 месяцев исправительных работ
Происшествия, 31.07.2019
В Джидинском районе отец ребёнка укрывался от оплаты алиментов
В Иркутске осудили виновника смертельного ДТП
В Иркутске осудили виновника смертельного ДТП
Происшествия, 31.07.2019
Он сбил 17-летнего подростка на «зебре»
В Бурятии супруги пытались обворовать нежилую квартиру
В Бурятии супруги пытались обворовать нежилую квартиру
Происшествия, 31.07.2019
Совершению преступления помешала бдительная соседка
В Иркутской области погиб мотоциклист
В Иркутской области погиб мотоциклист
Происшествия, 31.07.2019
Мужчина ехал с двумя детьми и врезался в мальчика на велосипеде

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^