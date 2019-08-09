В Улан-Удэ водители сбили двух детей на велосипедах. Видео





7 августа в Улан-Удэ зарегистрировано два ДТП с участием юных велосипедистов, сообщает УГИБДД по Бурятии.В первом случае 62-летний водитель машины «Исудзу Джемени», следуя по СНТ «Коммунальник» сбил 12-летнего ребёнка, который ехал во встречном направлении.В 9 часов вечера 8-летний ребёнок попал под колеса автомобиля «Лексус RX300» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Краснофлотская. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде и находился без сопровождения взрослых.В обоих случаях юные велосипедисты получили ушибы и после осмотра медиков были отпущены домой.