В Улан-Удэ водители сбили двух детей на велосипедах. Видео

7 августа в Улан-Удэ зарегистрировано два ДТП с участием юных велосипедистов, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В первом случае 62-летний водитель машины «Исудзу Джемени», следуя по СНТ «Коммунальник» сбил 12-летнего ребёнка, который ехал во встречном направлении.
В 9 часов вечера 8-летний ребёнок попал под колеса автомобиля «Лексус RX300» на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Краснофлотская. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде и находился без сопровождения взрослых.
В обоих случаях юные велосипедисты получили ушибы и после осмотра медиков были отпущены домой.
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Госавтоинспекция призывает родителей не допускать выезда детей-велосипедистов на проезжую часть. За прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП с участием юных велосипедистов. 🚳 В первом случае 62-летний водитель автомашины «Исудзу Джемени», следуя по СНТ «Коммунальник» (со стороны ул. Иволгинская в направление СНТ «20 лет Победы») в районе дома 52 совершил наезд на ребенка 2006 года рождения, который двигался во встречном направлении. В 9 часов вечера 8-летний ребенок попал под колеса автомобиля «Лексус RX300» на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Краснофлотская. В нарушение ПДД мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде и находился без сопровождения взрослых. В обоих случаях юные велосипедисты получили ушибы и после осмотра медиков были отпущены домой. Управление ГИБДД напоминает, что движение по дорогам общего пользования разрешено велосипедистам не моложе 14 лет. Водителям стоит быть внимательными при проезде дворовых территорий, а родителям необходимо повторить правила дорожной безопасности со своими детьми и не допускать их выезда на проезжую часть. #гибдд03 #дтп03 #велосипедбезбед #научиребёнкапдд #безопасностьдетей
Госавтоинспекция призывает родителей не допускать выезда детей-велосипедистов на проезжую часть. Движение по дорогам общего пользования разрешено велосипедистам не моложе 14 лет.
Это не первые случаи ДТП с участием юных велосипедистов. Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа в Северо-Байкальском районе 39-летний водитель автомобиля «КРАЗ», следуя по улице Победы сел Байкальское, сбил 5-летнего велосипедиста. В результате ДТП ребёнок получил перелом стопы.