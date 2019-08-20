Трагедия произошла накануне днём
Днём 19 августа на реке Уда возле улицы Трубачеева в Улан-Удэ утонула женщина.
- Поиски результата не дали, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Работы по поиску продолжатся сегодня, 20 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа в Тарбагатайском районе Бурятии по время патрулирования утонул инспектор ГИМС. Его тело обнаружили накануне в местности «Омулёвка». По факту гибели начата доследственная проверка.
В Улан-Удэ ищут тело утонувшей женщины
Происшествия, Фото:
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