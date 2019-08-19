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В Бурятии нашли тело погибшего сотрудника МЧС

В Бурятии нашли тело погибшего сотрудника МЧС
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Тело было найдено в понедельник

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 августа в Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС.

В местности «Омулевка» Тарбагатайского района при выполнении планового патрулирования Селенги 34-летний Михаил Медведев упал с лодки и погиб.

По данному факту назначена служебная проверка.

Также в Бурятии начата доследственная проверка по факту гибели сотрудника МЧС на реке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, 19 августа на Селенге вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района было найдено тело погибшего инспектора ГИМС.


смерть утопление МЧС
 
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