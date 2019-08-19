Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на реке Селенга
В Бурятии начата доследственная проверка по факту гибели сотрудника МЧС на Селенге. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 августа, в Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС.
По предварительным данным, днём в районе местности «Омулевка» Тарбагатайского района при выполнении планового патрулирования реки Селенга сотрудник упал с лодки и погиб.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Бурятии после гибели сотрудника МЧС начали доследственную проверку
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