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В Бурятии после гибели сотрудника МЧС начали доследственную проверку

В Бурятии после гибели сотрудника МЧС начали доследственную проверку
Происшествия, 
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на реке Селенга

В Бурятии начата доследственная проверка по факту гибели сотрудника МЧС на Селенге. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 августа, в Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС.

По предварительным данным, днём в районе местности «Омулевка» Тарбагатайского района при выполнении планового патрулирования реки Селенга сотрудник упал с лодки и погиб.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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