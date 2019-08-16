 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Августа

15 Августа

Популярное

Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника

Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она затаила на него обиду после пьяной ссоры

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы поселка Тыреть-1 Нукутского района. В ночь с 11 на 12 марта между женщиной и ее 38-летним дальним родственником во время застолья произошла ссора. Когда пьяный родственник уснул, затаившая обиду женщина принесла канистру с горючей жидкостью, вылила её на крыльцо дома и подожгла. 

Мужчину спасло только то, что он ночью вовремя проснулся и успел выбежать из горящего дома. Потерпевший получил сильные ожоги, такие повреждения относятся к тяжкому вреду здоровью. Женщину задержали в кратчайшие сроки, она раскаялась и дала признательные показания.
Чтобы установить все обстоятельства инцидента, были назначены и проведены судебные экспертизы, допрошены соседи потерпевшего и другие жители посёлка, ставшие очевидцами пожара. 

- Подозреваемая обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом (ч.3 ст. 30, п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника
Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника
Происшествия, 16.08.2019
Она затаила на него обиду после пьяной ссоры
В Иркутске в ходе погони задержали нетрезвого лихача
В Иркутске в ходе погони задержали нетрезвого лихача
Происшествия, 15.08.2019
В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов
Усольчанин надругался над собственной дочерью
Усольчанин надругался над собственной дочерью
Происшествия, 15.08.2019
Ранее его сожительница жаловалась в полицию на побои 
В Иркутске поймали серийного грабителя
В Иркутске поймали серийного грабителя
Происшествия, 15.08.2019
Налётчик нападал на пожилых женщин и срывал с них цепочки
В Улан-Удэ выбежавшие на дорогу дети попали в ДТП
В Улан-Удэ выбежавшие на дорогу дети попали в ДТП
Происшествия, 15.08.2019
Госавтоинспекция призывает родителей обучить детей правилам дорожного движения (видео) 
В Бурятии студент ссуза украл телефон из магазина
В Бурятии студент ссуза украл телефон из магазина
Происшествия, 15.08.2019
Ранее он был уличён в краже денег со счёта
В Улан-Удэ в домашнюю собаку выстрелили из арбалета
В Улан-Удэ в домашнюю собаку выстрелили из арбалета
Происшествия, 15.08.2019
Собака скончалась на операционном столе в ветклинике
В Бурятии вор-рецидивист «обчищал» туристов на Байкале
В Бурятии вор-рецидивист «обчищал» туристов на Байкале
Происшествия, 15.08.2019
Как оказалось, злоумышленник скрывался от реального наказания в колонии 
Из-за короткого замыкания сгорела крыша дома в Бурятии
Из-за короткого замыкания сгорела крыша дома в Бурятии
Происшествия, 15.08.2019
Электропровод был в аварийном состоянии


Читинец украл смартфон, который стоял на зарядке
Читинец украл смартфон, который стоял на зарядке
Происшествия, 15.08.2019
Он представился другом потерпевшего и забрал гаджет
В Бурятии тушат восемь лесных пожаров
В Бурятии тушат восемь лесных пожаров
Происшествия, 15.08.2019
Режим ЧС действует в Северо-Байкальском районе, на территории Забайкальского нацпарка и на территории Джергинского заповедника
В Иркутской области разбойники напали на пенсионера
В Иркутской области разбойники напали на пенсионера
Происшествия, 15.08.2019
Они стащили с него куртку, в которой были деньги и смартфон
В Братске лихача привлекли к ответственности
В Братске лихача привлекли к ответственности
Происшествия, 15.08.2019
Его удалось задержать благодаря записи с видеорегистратора

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^