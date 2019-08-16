Жительница Иркутской области подожгла дом своего родственника



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы поселка Тыреть-1 Нукутского района. В ночь с 11 на 12 марта между женщиной и ее 38-летним дальним родственником во время застолья произошла ссора. Когда пьяный родственник уснул, затаившая обиду женщина принесла канистру с горючей жидкостью, вылила её на крыльцо дома и подожгла.



Мужчину спасло только то, что он ночью вовремя проснулся и успел выбежать из горящего дома. Потерпевший получил сильные ожоги, такие повреждения относятся к тяжкому вреду здоровью. Женщину задержали в кратчайшие сроки, она раскаялась и дала признательные показания.

Чтобы установить все обстоятельства инцидента, были назначены и проведены судебные экспертизы, допрошены соседи потерпевшего и другие жители посёлка, ставшие очевидцами пожара.



- Подозреваемая обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом (ч.3 ст. 30, п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

