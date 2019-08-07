Братчанку осудили за убийство мужа, совершённое 16 лет назад

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Расправиться с супругом женщина попросила знакомого



Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Братска, которая 16 лет назад совершила убийство. Весной 2003 года на почве личных неприязненных отношений она решила убить своего супруга. Для этого она обратилась к своему знакомому, которому обещала заплатить 75 тысяч рублей.



Она помогла сообщнику попасть в квартиру жертвы и передала ему нож. После чего наёмный убийца напал на мужчину, сидевшего в кресле, и нанёс множественные удары ножом. Муж подсудимой начал сопротивляться, тогда женщина вооружилась вторым ножом. Чтобы закончить начатое, она присоединилась к сообщнику и стала наносить удары в область шеи и грудной клетки супруга. В мужчина скончался на месте от обильной кровопотери.



После этого женщина скрылась и была объявлена в федеральный розыск. В октябре прошлого года её задержали сотрудники правоохранительных органов.



Суд признал женщину виновной по ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору», «Убийство, совершённое из корыстных побуждений или по найму», сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.



Её приговорили 8 годам колонии общего режима.