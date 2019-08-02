В Иркутске мужчина ограбил хоккейную команду





Сообщение об ограблении хоккейной команды поступило в дежурную часть полиции Иркутска вечером 30 июля. Как установили приехавшие оперативники, когда игроки были на тренировке, злоумышленник проник в гостиницу хоккейного клуба, и, воспользовавшись тем, что номера были не заперты, похитил дорогостоящие гаджеты и личные вещи спортсменов. Общая сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей.



Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Ориентировка с приметами предполагаемого преступника была передана наружным нарядам полиции. Через несколько часов сыщики задержали подозреваемого при попытке сбыть похищенные вещи. Им оказался нигде не работающий 42-летний местный житель. Он пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений и год назад освободился из колонии.



- Похитил сотовый телефон, планшет, несколько зарядных устройств и наушников, рюкзак, кроссовки, – рассказал о преступлении злоумышленник.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

