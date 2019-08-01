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На Левом берегу в Улан-Удэ затопило дорогу

На Левом берегу в Улан-Удэ затопило дорогу
Происшествия,  Фото:соцсети
Жителям прибрежной зоны придётся ездить по объездному пути

Сегодня утром в различных мессенджерах стала появляться информация, что в левобережной части Улан-Удэ Селенга вышла из берегов. Инцидент произошёл вблизи СНТ «Судостроитель».

«Срочно, в микрорайоне Солдатский размыло дамбу, вода подходит к жилым домам», говорилось в пересылаемом сообщении. Местные жители обеспокоены и наблюдают за уровнем поднятия воды в реке.

«Страшно, пора вещи перевозит», «За ночь вода поднялась на 30 см», «Да, реально поднялась», «По данным метеорологов, 3-4 августа ожидается циклон из Монголии, пройдут обильные дожди. Прогнозируется подъём уровня воды в реках Селенга и Чикой», пишут жители Бурятии. 



Власти города отреагировали на ситуацию, и сейчас специалисты работают на месте ЧП. По словам начальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрия Фёдорова, вода поднялась примерно на 10 см.

- Произошло подтопление низменного участка дороги, поэтому ограничено движение. Но, помимо этой дороги существует объездная дорога, по которой люди ездят, - прокомментировал «Байкал-Daily» Дмитрий Фёдоров.

Он уверил, что фактически дамба целая. Участки не затоплены. Специалисты проводят обследование. Позже информация результаты появится в соцсетях. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется сложная паводковая ситуация. В Джидинском районе республики подтопило окраину села Джида. 

В конце июля от «большой земли» отрезанными оказались три села в этом же районе республики. Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что минтранс России поможет с восстановление разрушенных дорог.



подтопление
 
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