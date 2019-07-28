В Бурятии подтопило одну из самых красивых деревень России: видео

В селе Большой Куналей после ливня затопило дома и огороды

















Огромным потоком воды едва не размыло местный мост. К счастью, он устоял, но, по словам местных жителей, есть опасения, что мост подмыло.



На данный час буйство стихии прекратилось. Вода уже ушла, а местные жители подсчитывают ущерб и занимаются восстановлением в своих участках. «У нас точно никто не ждал, так как наша речка не выше щиколотки», - поделилась местная жительница.









В Тарбагатайском районе Бурятии после ливня подтопило село Большой Куналей, включенное в список самых красивых деревень России.Улицы села превратились в бурлящие реки. Вода хлынула в подполья домов, размыло огороды.- Пришёл вал воды, притащил мусор и бревна. Дворы заилило, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.