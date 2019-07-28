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В Бурятии подтопило одну из самых красивых деревень России: видео

В Бурятии подтопило одну из самых красивых деревень России: видео
Происшествия, 
В селе Большой Куналей после ливня затопило дома и огороды

В Тарбагатайском районе Бурятии после ливня подтопило село Большой Куналей, включенное в список самых красивых деревень России.

Улицы села превратились в бурлящие реки. Вода хлынула в подполья домов, размыло огороды.

- Пришёл вал воды, притащил мусор и бревна. Дворы заилило, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.




Огромным потоком воды едва не размыло местный мост. К счастью, он устоял, но, по словам местных жителей, есть опасения, что мост подмыло.

На данный час буйство стихии прекратилось. Вода уже ушла, а местные жители подсчитывают ущерб и занимаются восстановлением в своих участках. «У нас точно никто не ждал, так как наша речка не выше щиколотки», - поделилась местная жительница.






Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии подтопило село заиграевское село Эрхирик. На место выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов, на помощь жителям почти 30 затопленных домов пришла тяжёлая техника.

Семейское село Большой Куналей было включено в список самых красивых деревень страны в 2018 году. Решение приняла ассоциация «Самые красивые деревни России». В 2016 году первым в этот престижный список попало ещё одно тарбатагайское село Десятниково. 
подтопление
 
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