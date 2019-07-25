В Забайкалье пьяного водителя осудили за гибель девочки

Погибшая девочка собиралась купить бабушке подарок на 8 марта
В городе Шилка 7 и 8 марта мужчина распивал алкогольные напитки и неоднократно садился за руль микроавтобуса Toyota, передвигаясь как по населённому пункту, так и за его пределами.
8 марта около двух часов дня, проезжая по улицам города, пьяный водитель не справился с управлением. Не снижая скорости, он выехал за пределы проезжей части и врезался в здание магазина.
По трагическому стечению обстоятельств, на крыльце магазина стояла 10-летняя девочка, которая собиралась купить подарок своей бабушке на 8 марта. Из-за полученных при наезде машины травм ребёнок скончался на месте.
Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за то, что отказывался проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников ГИБДД. Он подозревался в управлении машиной в нетрезвом виде.
- Шилкинский районный суд 9 июля рассмотрел уголовное дело по обвинению 39-летнего местного жителя в совершении преступлений по статье «повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения» и статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении, а также дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средствами сроком 2 года и 2 месяца. Приговор вступил в законную силу,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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