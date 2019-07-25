Пожилая иркутянка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

Она надеялась получить компенсацию за испорченные лекарства в 2015 году



В отдел полиции Иркутска обратилась 82-летняя местная жительница с заявлением о том, что ей обещали выплатить компенсацию, а вместо этого обманули и похитили 716 тысяч рублей.



В начале июня на домашний телефон пенсионерки поступил звонок, с номера зарегистрированного в Московской области. Звонившая девушка представилась работником одного из департаментов Санкт-Петербурга, после чего поинтересовалась, получала ли пенсионерка компенсацию за испорченные лекарства, которые она заказывает с 2015 года. Получив отрицательный ответ, мошенница сообщила, что пожилой женщине положена компенсация в размере 420 тысяч рублей, в виде сертификата на выплату и находится он в Тюмени, а для его получения нужно перевести 36 тысяч рублей. Пенсионерка перевела эту сумму.



10 июля ей вновь позвонила псевдо-работница департамента и пояснила, что для получения компенсации на банковском счёте, на который та ранее перевела деньги, должен быть депозит в размере 140 тысяч рублей, пенсионерка направилась в банк, где совершила очередной перевод. На следующий день сертификат на сумму 800 тысяч рублей якобы был готов и поэтому необходимо вернуть разницу в 380 000 рублей.



Потерпевшая отправилась в отделение и вновь перевела деньги. Кассир банка заподозрив неладное, поинтересовалась у женщины, куда она переводит деньги. Пенсионерка солгала, что отправляет их на свадьбу внучке, именно такую версию просили озвучивать мошенники.



12 июля иркутянке снова позвонили и сообщили, что для перевода компенсации необходимо открыть счёт, а для этого необходимо перечислить ещё 160 тысяч рублей. Пенсионерка вновь выполнила указание.



Затем 16 июля ей позвонил неизвестный мужчина, который представился директором банка и сообщил о необходимости оплатить налог в размере 306 800 рублей, доверчивая пожилая женщина снова перечислила деньги. Звонивший также пояснил, что 19 или 22 июля курьер доставит компенсацию вместе со всеми потраченными ею денежными средствами, в общей сумме 1 800 000 рублей.



После чего все звонки прекратились, однако курьер так и не объявился, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

