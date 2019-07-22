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Цистерна с горючим сгорела под Читой

Происшествия, 
Пожар запечатлели в войсковой части

Цистерна с горячим горела в войсковой части посёлке Песчанка под Читой. Происходящее запечатлели на видео очевидцы. Видео появилось на канале ИА «Чита.Ру».


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