В общей сложности мужчина причинил ущерб на 350 тысяч рублей
В Чите сотрудники полиции задержали 29-летнего читинца по подозрению в девяти кражах с незаконным проникновением в жилище.
Установлено, что в течение месяца мужчина днём проникал в квартиры, вскрывая дверные запоры специальными приспособлениями. Он воровал деньги, золотые и серебряные украшения, цифровую технику и меховые изделия. После этого вор покидал место, замыкая при этом входную дверь. В основном читинец выбирал квартиры, где хозяева отсутствовали длительное время.
Общий ущерб составил около 350 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите квартирный вор за месяц обчистил 8 квартир
Происшествия, Фото:
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