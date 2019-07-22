В Чите квартирный вор за месяц обчистил 8 квартир

В общей сложности мужчина причинил ущерб на 350 тысяч рублей



В Чите сотрудники полиции задержали 29-летнего читинца по подозрению в девяти кражах с незаконным проникновением в жилище.



Установлено, что в течение месяца мужчина днём проникал в квартиры, вскрывая дверные запоры специальными приспособлениями. Он воровал деньги, золотые и серебряные украшения, цифровую технику и меховые изделия. После этого вор покидал место, замыкая при этом входную дверь. В основном читинец выбирал квартиры, где хозяева отсутствовали длительное время.



Общий ущерб составил около 350 тысяч рублей.



В отношении подозреваемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

