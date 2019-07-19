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В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров

В Бурятии добровольцы потушили уже более 230 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение двух пожаров в Кижингинском и Кабанском районах

Так, вчера около часу ночи, на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании дощатого навеса в улусе Усть-Орот Кижингинского района. На вызов были направлена добровольная пожарная команда сельского поселения «Нижнекодунский Сомон», а также пожарные 11-го Хоринского отряда. В результате пожара сгорел навес на площади 40 кв.м. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Той же ночью произошёл пожар в посёлке Селенгинск Кабанского района. В тушении были задействованы пожарные пожарной части Бурятского отделения всероссийского добровольного пожарного общества. В результате пожара сгорел сарай на площади 9 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Бурятии действует более 370 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью около 2 тысяч человек. Все они занесены в сводный реестр добровольных пожарных и застрахованы.

С начала года добровольными пожарными подразделениями ликвидировано более 230 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

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