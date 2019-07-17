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Иркутянку отдала лжебанкирам 100 тысяч рублей

Иркутянку отдала лжебанкирам 100 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники продолжают обманывать граждан, представляясь сотрудниками банков

Так, 52-летняя жительница Иркутска лишилась около 100 тысяч рублей.

Утром на мобильный женщины поступил звонок. Молодой человек представился сотрудником службы безопасности одного из известных банков и сообщил, что с её кредитной карты мошенники пытаются снять деньги. Чтобы не допустить кражи, лжесотрудник убедил женщину перевести все деньги, что были на счету, на карту совершенно другого банка.

Когда женщина, следуя инструкции звонившего, перевела деньги на указанный им расчетный счет, мошенник оборвал связь и его телефон стал недоступен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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