В Улан-Удэ засняли на видео страшный удар молнии в здание









Вчера, 15 июля, во время сильной грозы в Улан-Удэ удалось снять на видео удар молнии в здание. Это произошло недалеко от железнодорожного вокзала. Эксклюзивные кадры небесного разряда появились в паблике svodka_03 в Инстаграм.