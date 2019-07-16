В Улан-Удэ засняли на видео страшный удар молнии в здание

Молния ударила недалеко от железнодорожного вокзала
Вчера, 15 июля, во время сильной грозы в Улан-Удэ удалось снять на видео удар молнии в здание. Это произошло недалеко от железнодорожного вокзала. Эксклюзивные кадры небесного разряда появились в паблике svodka_03 в Инстаграм.
На кадрах видно, как мощный заряд молнии бьёт в крышу здания, после чего следует сильный грохот. Здание после небесного разряда не загорелось, судя по всему удар пришёлся по громоотводу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света
. Улан-удэнцы сообщали о случаях попадания молнии в электроопору.
В июне 2019 года молния ударила в двухэтажный дом
и уничтожила веранду, кровлю дома и пристроя, а также второй этаж на общей площади 81 кв.м.
Молния ударила недалеко от железнодорожного вокзала
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