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В Иркутске у игромана украли деньги с карты

В Иркутске у игромана украли деньги с карты
Происшествия, 
Он хотел вернуть проигранные деньги

Накануне за помощью в полицию обратился 48-летний иркутянин. Мужчина сказал, что хотел вернуть проигранные в интернете деньги, а в результате стал жертвой обмана.

На сотовый телефон мужчины позвонила девушка, которая представилась сотрудницей центра помощи и рассказала о якобы существующем способе возврата денег, которые он проиграл в интернете.

Для этого нужно было установить приложение, которое предоставило возможность удаленно управлять смартфоном. Обманутый мужчина выполнил все указания мошенницы, после чего ему начали приходить уведомления о списании денег с привязанных к телефону банковских карт. Всего у него украли свыше 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, в результате которого местный житель лишился своих сбережений, об этом сообщили в МВД «Иркутское».
кража мошенничество
 
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