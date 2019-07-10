В Иркутске у игромана украли деньги с карты

Он хотел вернуть проигранные деньги



Накануне за помощью в полицию обратился 48-летний иркутянин. Мужчина сказал, что хотел вернуть проигранные в интернете деньги, а в результате стал жертвой обмана.



На сотовый телефон мужчины позвонила девушка, которая представилась сотрудницей центра помощи и рассказала о якобы существующем способе возврата денег, которые он проиграл в интернете.



Для этого нужно было установить приложение, которое предоставило возможность удаленно управлять смартфоном. Обманутый мужчина выполнил все указания мошенницы, после чего ему начали приходить уведомления о списании денег с привязанных к телефону банковских карт. Всего у него украли свыше 50 тысяч рублей.



Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, в результате которого местный житель лишился своих сбережений, об этом сообщили в МВД «Иркутское».

