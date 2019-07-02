В Иркутской области браконьер выловил рыбу почти на миллион рублей

Мужчина выловил 955 хариусов



Транспортные полицейские задержали 58-летнего жителя города Усть-Кут за незаконный вылов рыбы.



Во время запрета на вылов рыбы несколько дней на реке Таюра Усть-Кутского района мужчина незаконно при помощи 20 сетей поймал 955 особей хариуса. Рыба и орудия лова изъяты, сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

