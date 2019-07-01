Из-за осадков отдыхающие превратились в робинзонов
Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области помогли группе туристов из Иркутска выбраться из водной ловушки.
Как рассказал начальник южного поисково-спасательного отряда Владимир Демин, трое молодых людей – семейная пара и их знакомая – отдыхали на реке Новоснежная в Слюдянском районе. На своём легковом автомобиле они по мелководью переправились на косу, находящуюся на другом берегу, и разбили там бивуак. В ночь на 30 июня в горах выпали обильные осадки, уровень реки резко поднялся, а коса превратилась в остров. Отдыхающие оказались отрезанными от внешнего мира.
Молодые люди позвонили по телефону 112, и к ним из Слюдянки на автомобиле высокой проходимости ГАЗ-66 выехала группа сотрудников областной пожарно-спасательной службы. Перед ними была поставлена задача помочь людям перебраться через разыгравшуюся реку. Но владелица машины наотрез отказалась оставлять её на острове.
Автомобиль туристки был взят на буксир и в неглубоком месте перевезён на другой берег. Дальше отдыхающие смогли двигаться своим ходом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Иркутские спасатели помогли туристам выбраться из водной ловушки
Происшествия, Фото:
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