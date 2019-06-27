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В двух районах Бурятии дожди смывают дороги

В двух районах Бурятии дожди смывают дороги
Происшествия, 
В Баргузинском и Курумканском районах Бурятии введён режим ЧС

В Баргузинском и Курумканском районах Бурятии сильные дожди размыли дороги. ЧП произошло вчера, 26 июня. Многие водители не могли проехать до нужного им места. Люди снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.




На кадрах видны бушующие воды, обвалившийся грунт, в некоторым местах воды по пояс. На одном из участков дорог в промоину провалился «КамАЗ». Рядом с ним по двум доскам проезжали легковые автомобили.

- Деревья с корнями вырываются, - поделился впечатлениями житель Баргузинского района.




По словам жителей Баргузинского района, дороги затоплены и превратились в реки, один из мостов уже размыло. Дожди не прекращаются.

К мостам дорог нет

В Курумканском районе вблизи села Элэсун на республиканской дороге Р-438 поднялся уровень воды в ручьях Туя и Тун, произошли два перелива через дорожное полотно.

- Подмыло три подъездных путя к мостам: - на 381 км мост через р. Хаки; - на 389 км подходы к мосту р. Барагхан; - на 374 км. подходы к мосту р. Галгалтай. Выставлены предупреждающие знаки, идёт расчистка наносов с проезжей части 350-498 км автодороги Р-438 «Улан-Удэ –Турунтаево – Курумкан - Улюнхан». Работают два грейдера, экскаватор, два самосвала, 10 человек, - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Здесь введено ограничение для легковых автомобилей.

Также на дороге Р-438 на 358 км разрушились подъездные пути к мостовому переходу через реку Яриктинка в улусе Ярикта Баргузинского района.

- Были выставлены предупреждающие знаки, проведена расчистка наносов с проезжей части автодороги «Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Улюнхан», - уточняют в агентстве ГО и ЧС.

На данный момент ведутся работы по укреплению подъездных путей.

Введён режим ЧС

В Баргузинском и Курумканском районах проводятся восстановительные работы. В связи с этим ограничено движение автотранспорта на дороге Р-438 с 350-498 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.

- В районах введён режим «Чрезвычайная ситуация». На расчистке и подсыпке работают дорожные службы в количестве 19 человек и 11 единиц техники. Для регулирования движения выставлены посты ГИБДД и предупреждающие знаки. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администрации районов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

Людей просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от поездок. 


 

Глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится в Москве в связи с заседанием Госсовета, оперативно получает информацию. По предварительным подсчётам, на восстановительные работы потребуется около 7 миллионов рублей.

- Глава Бурятии поручил ввести режим ЧС на территориях Баргузинского и Курумканского районов для восстановления в кратчайшие сроки повреждённых участков дорог. По предварительным подсчётам, на ремонтные работы потребуется около 7 миллионов рублей. Эти средства также будут направлены на мероприятия по водоотведению, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. 



Курумканский район 

Баргузинский район 

видео взято из https://vk.com/crimburyatia

 Наводнение в селе Ярикта .Видео взято из https://vk.com/crimburyatia

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Бурятии
режим ЧС подтопление
 
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