В Братска зафиксировано массовое отравление острой кишечной инфекцией
С признаками пищевой токсикоинфекции в городскую больницу №5 госпитализировано 8 человек. Все пострадавшие посетили закусочную, в Братске по ул. Кирова 18, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
В настоящее время состояние у всех пострадавших удовлетворительное.
Проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Материалы находятся в работе.
- В работе закусочной выявлены многочисленные нарушения, в том числе: отсутствие моечных ванн для обработки продуктов сырья, отсутствие раковины для мытья рук, отсутствие дезинфицирующих средств, наличие насекомых в помещении, отсутствие личных медицинских книжек у персонала, - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Деятельность закусочной временно приостановлена.
В Братске госпитализировали 8 посетителей закусочной
Происшествия, Фото:
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