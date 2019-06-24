В Братске госпитализировали 8 посетителей закусочной

В Братска зафиксировано массовое отравление острой кишечной инфекцией



С признаками пищевой токсикоинфекции в городскую больницу №5 госпитализировано 8 человек. Все пострадавшие посетили закусочную, в Братске по ул. Кирова 18, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.



В настоящее время состояние у всех пострадавших удовлетворительное.



Проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Материалы находятся в работе.



- В работе закусочной выявлены многочисленные нарушения, в том числе: отсутствие моечных ванн для обработки продуктов сырья, отсутствие раковины для мытья рук, отсутствие дезинфицирующих средств, наличие насекомых в помещении, отсутствие личных медицинских книжек у персонала, - уточняют в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.



Деятельность закусочной временно приостановлена.



