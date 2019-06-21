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В Улан-Удэ Мухтар помог найти квартирного вора

В Улан-Удэ Мухтар помог найти квартирного вора
Происшествия, 
Собака провела полицейских несколько сотен метров по следу

20 июня около пяти утра в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от 63-летнего местного жителя о попытке кражи.

Мужчина рассказал, что проснулся от шума и увидел, как к нему в квартиру через открытую форточку пытается пробраться неизвестный.

Схватив незнакомца за одежду, он поинтересовался целью «визита». Но не услышал внятного ответа и отпустил.

Пока следователь и эксперт осматривали помещение, оперативник и младший инспектор-кинолог пустили по обнаруженным под окном следам обуви служебно-розыскную собаку. Мухтар, взяв след, повёл полицейских через дворы и переулки и спустя несколько сотен метров привёл их к многоквартирному дому.

В одной из квартир был обнаружен и, будучи опознанным заявителем, задержан подозреваемый.

Ранее неработающий 30-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.

Также это не единственный случай, где отличился Мухтар. В июле 2017 года пёс помог полицейским отыскать четырёхлетнюю девочку, которую со двора дома увела незнакомая женщина. По вещам ребёнка служебно-розыскная собака взяла запаховый след, и впоследствии девочку нашли, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража собаки
 
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