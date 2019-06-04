Тулунский маньяк признался ещё в 13 изнасилованиях

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он орудовал с 1992 до 2019 годы



51-летний серийный насильник из города Тулун Иркутской области, которого прозвали «тулунский маньяк», признался в изнасилованиях ещё 13 женщин. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Таким образом, всего на счету насильника 24 жертвы. Он орудовал с 1992 по январь 2019 года.



По данным следствия, мужчина, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места в городе Тулун. Он насиловал жертв и забирал личные ценные вещи.



В ходе расследования провели ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили следователям СКР сделать вывод о серийности преступлений. В январе 2019 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



В настоящее время мужчина находится под стражей. Назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая установит его вменяемость.



