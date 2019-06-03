В Улан-Удэ забил гигантский «фонтан»: видео









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Улан-Удэ и Бурятии 03 (@uu_news) 3 Июн 2019 в 12:27 PDT



Вода бьёт на высоту нескольких метров.

Вода бьёт на высоту нескольких метров.





Сегодня в Улан-Удэ состоялось плановое отключение горячей воды. Её не будет 3 и 4 июня. В эти дни проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, целью которых является выявление ветхих участков.







- Утечка «ТГК-14». Температура воды 20 градусов. Участок с данной утечкой отключаем, - сообщили «Байкал-Daily» в центральной диспетчерской службе.















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Сегодня, 3 июня в Улан-Удэ на улице Терешковой, в районе лицея №24 и «Фабрики Кино» образовался гигантский фонтан из-за прорыва трубы. Здесь прорвало трубу с горячей водой.