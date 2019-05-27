Мужчина и женщина пытались перевести три драгоценных слитка
В августе 2018 года двое жителей Забайкальского края приобрели у неизвестных самородное золото. Они переплавили его и изготовили три слитка весом более 783 грамма, содержащих в своём составе химически чистое золото общей массой более 632 граммов.
Два слитка мужчина передал своей подельнице, а один оставил при себе. Золото они решили вывезти в Китай.
По прибытию на станцию Забайкальск из Читы пара начала проходить таможенный контроль. Однако при личном досмотре золото было обнаружено, а контрабандисты задержаны.
На них возбудили уголовное дело по статье 226.1 ч. 1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тыс. рублей, с испытательным сроком 4 года. Женщина получила 3 года 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье осудили контрабандистов золота
Происшествия, Фото:
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