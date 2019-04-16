В Забайкалье в сосисках из Китая выявили геном вируса африканской чумы

Продукция не имела сопроводительных ветеринарных документов



В Забайкальском крае в сосисках, завезённых из Китая, выявили генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.



Факт перемещения продукции на территорию России был зафиксирован Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю ещё в конце марта в пункте пропуска МАПП Забайкальск.



- Сосиски пытались провезти из неблагополучной по АЧС страны. Кроме того, товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза, - говорится в сообщении пресс-службы.



Продукция была изъята. В рамках эпизоотического мониторинга от неё были отобраны пробы и направлены в лабораторию. В результате исследований 12 апреля был выявлен геном вируса АЧС.

