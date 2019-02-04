В Улан-Удэ спешащие на Дугжуубу водители устроили ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 3 февраля
Около 17.30 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ возле Селенгинского моста произошла дорожная авария. Водитель «Тойоты Камри» протаранил «Тойоту Ист».
Пострадавших нет. Авария достаточно мелкая, такие происходят часто. В этот раз любопытна причина столкновения. Водители пояснили, что сильно торопились «на костёр», то есть на ритуальный обряд Дугжууба, который проводился накануне вечером ламами. Из-за спешки водителей и произошла данная авария.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж
Сергея Тарасенко с Дугжуубы в Иволгинском дацане.
ДТП произошло в воскресенье, 3 февраля
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