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В Улан-Удэ спешащие на Дугжуубу водители устроили ДТП

В Улан-Удэ спешащие на Дугжуубу водители устроили ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в воскресенье, 3 февраля

Около 17.30 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ возле Селенгинского моста произошла дорожная авария. Водитель «Тойоты Камри» протаранил «Тойоту Ист».



Пострадавших нет. Авария достаточно мелкая, такие происходят часто. В этот раз любопытна причина столкновения. Водители пояснили, что сильно торопились «на костёр», то есть на ритуальный обряд Дугжууба, который проводился накануне вечером ламами. Из-за спешки водителей и произошла данная авария.



«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы в Иволгинском дацане.

ДТП дугжууба
 
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