В Улан-Удэ спешащие на Дугжуубу водители устроили ДТП

Около 17.30 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ возле Селенгинского моста произошла дорожная авария. Водитель «Тойоты Камри» протаранил «Тойоту Ист».











Пострадавших нет. Авария достаточно мелкая, такие происходят часто. В этот раз любопытна причина столкновения. Водители пояснили, что сильно торопились «на костёр», то есть на ритуальный обряд Дугжууба, который проводился накануне вечером ламами. Из-за спешки водителей и произошла данная авария.









