«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале



– А как уйти потом? – интересуется журналист, под видом предпринимателя.



– Надо сделать это красиво.



– Да, нам нужна гарантия, что мы с вами договорились.



– Ну, мы с вами сделаем такой проект, который вам надо. И порубите лес.



– А сколько это будет стоить? Тоже 4 с половиной?



– Ну, так по-скромному, миллионов шесть.









В окрестностях Иркутска от густой тайги остались лишь немногочисленные деревца. По словам местных жителей, на «пятачках» древесину принимают граждане КНР. Причём наличие документов для иностранцев совершенно не играет роли.



– Кругляк примешь? – обращается журналист к китайскому предпринимателю.



– Да.



– А сколько возьмёшь? Четыре «КамАЗа» возьмёшь?



– Сколько есть, всё возьму.



Со слов местных жителей, о проведении проверок известно заранее. Перед отправкой за границу, кругляк распиливают, делают документы и под видом легальной древесины вывозят за рубеж.



Местные жители бьют тревогу, о том, что китайские пилорамы засорили местность вокруг села, нарушают правила госпожнадзора и многие другие.



– Ежегодно на китайские фабрики приходит до семисот тысяч вагонов русского леса. Если собрать их в один состав, он растянется на десять тысяч километров, и с лихвой достанет от мавзолея Ленина до мавзолея Мао Цзэдуна. По скоромным подсчётам, не менее половины этого сырья похищено с территорий, приближённой к Байкалу, – говорится в фильме.









Три года назад зимой в Усолье-Сибирском вырубили лес из-за нашествия жука-короеда. Начальник, отдавший такое разрешение не знал, что насекомые не водятся в холодное время года. Его оштрафовали на 70 тысяч рублей, однако и штрафа ему удалось избежать.



Осенью этого года там же, в нересто-охранной зоне реки Белый, генпрокуратура выявила «чёрных лесорубов». По словам лесозаготовителей, они рубили перестой.



«И снова здоровый лес записали в больной, и снова многомиллионный ущерб экологии, и снова все нити тянутся в региональное лесное ведомство», поясняет закадровый голос.



– При опросе «чёрных лесорубов», многие говорят, что работают на Шеверду. Это не на вас случайно? – интересуется Борис Соболев у действующего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.



– Я ещё не знакомился с этим делом, я прилечу, познакомлюсь с этим делом потом, может быть, что-то вам поясню, – отвечает министр.



