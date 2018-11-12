12 Ноября

11 Ноября

Популярное

«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале

«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале
Происшествия, 
В документальном фильме Бориса Соболева «Ни леса, ни палок», рассказывается о многомиллионных взятках для чиновников

Журналист телеканала «Россия 1» Борис Соболев снял документальный фильм «Ни леса, ни палок». Речь идёт о разграбление лесов на Алтае и в Иркутской области. В фильме удаётся узнать, кто уничтожает природные богатства, и как преступникам удаётся обходить законы.

В частности, затронули вопрос о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), где заводу по производству мебели или целлюлозному комбинату выделяют лесосеку. Журналист выяснил, каким образом проходит отбор участников для этой программы.

«4,5 миллиона рублей - вступительная взятка, дальше так называемая «покровительская плата» за общее покровительство и избавление от проверок», говорится в начале фильма, с кадрами из кабинета чиновника.

– Я понимаю, что вы хотите порубить лес, и потом не понятно – будет что-то или не будет, – говорит Николай Кожемяко, заместитель генерального директора государственного научного центра лесопромышленного комплекса.

– А как уйти потом? – интересуется журналист, под видом предпринимателя.

– Надо сделать это красиво.

– Да, нам нужна гарантия, что мы с вами договорились. 

– Ну, мы с вами сделаем такой проект, который вам надо. И порубите лес.

– А сколько это будет стоить? Тоже 4 с половиной?

– Ну, так по-скромному, миллионов шесть.



С подачи Николая Кожемяко был запущен скандальный инвест-проект «Ангара Пейпа», когда фирме-пустышке, с капиталом в сто тысяч рублей, было выделено под вырубку строевой тайги на полмиллиарда долларов, размером со Словакию. На вырученные деньги компания обещала построить в Лесосибирске Красноярского края крупнейший в мире целлюлозно-бумажный завод. Уже тогда местные жители с опаской отнеслись к многообещающему проекту.

– Да всё это воровские схемы, сейчас всё разворуют, утащат, бросят, и ничего не будет. Деньги сейчас за лес возьмут и всё, – говорит лесосибирец.

На восьмом году существования компания объявила о банкротстве.

Однажды в Москве при получении взятки был задержан тот самый Николай Кожемяко. Однако уголовной ответственности ему удалось избежать, он отделался штрафом. И вскоре прибыл на совещание в Госдуму.


В окрестностях Иркутска от густой тайги остались лишь немногочисленные деревца. По словам местных жителей, на «пятачках» древесину принимают граждане КНР. Причём наличие документов для иностранцев совершенно не играет роли.

– Кругляк примешь? – обращается журналист к китайскому предпринимателю.

– Да.

– А сколько возьмёшь? Четыре «КамАЗа» возьмёшь?

– Сколько есть, всё возьму.

Со слов местных жителей, о проведении проверок известно заранее. Перед отправкой за границу, кругляк распиливают, делают документы и под видом легальной древесины вывозят за рубеж.

Местные жители бьют тревогу, о том, что китайские пилорамы засорили местность вокруг села, нарушают правила госпожнадзора и многие другие.

– Ежегодно на китайские фабрики приходит до семисот тысяч вагонов русского леса. Если собрать их в один состав, он растянется на десять тысяч километров, и с лихвой достанет от мавзолея Ленина до мавзолея Мао Цзэдуна. По скоромным подсчётам, не менее половины этого сырья похищено с территорий, приближённой к Байкалу, – говорится в фильме.



Три года назад зимой в Усолье-Сибирском вырубили лес из-за нашествия жука-короеда. Начальник, отдавший такое разрешение не знал, что насекомые не водятся в холодное время года. Его оштрафовали на 70 тысяч рублей, однако и штрафа ему удалось избежать.

Осенью этого года там же, в нересто-охранной зоне реки Белый, генпрокуратура выявила «чёрных лесорубов». По словам лесозаготовителей, они рубили перестой.

«И снова здоровый лес записали в больной, и снова многомиллионный ущерб экологии, и снова все нити тянутся в региональное лесное ведомство», поясняет закадровый голос.

– При опросе «чёрных лесорубов», многие говорят, что работают на Шеверду. Это не на вас случайно? – интересуется Борис Соболев у действующего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.

– Я ещё не знакомился с этим делом, я прилечу, познакомлюсь с этим делом потом, может быть, что-то вам поясню, – отвечает министр. 



За время подготовки материала, размер нарушений, в которых обвиняется Сергей Шеверда, возрос до четырёхсот миллионов рублей.

В Алтайском крае похожая ситуация. Там вырубают леса на заповедных территориях по таким же схемам, а чиновники отделываются штрафами, сообщается в сюжете.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил глава минприроды России Дмитрий Кобылкин во время «правительственного часа» в Совете Федерации. 
взятка Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату
В жилом доме Улан-Удэ нашли гранату
Происшествия, 12.11.2018
На место выезжали сапёры
В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка
В Бурятии юных воришек поймали на крыше вещевого рынка
Происшествия, 12.11.2018
Сотрудники вневедомственной охраны застали на крыше трёх подростков
В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком
В Бурятии в ДТП погиб полицейский с ребёнком
Происшествия, 12.11.2018
Полицейский не увидел трактор с выключенными фарами
«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале
«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале
Происшествия, 12.11.2018
В документальном фильме Бориса Соболева «Ни леса, ни палок», рассказывается о многомиллионных взятках для чиновников. ВИДЕО
В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата
В Иркутской области уничтожили 23 игровых автомата
Происшествия, 12.11.2018
Оборудование вывезли на полигон и утилизировали с помощью бульдозера
Ангарчанин едва не зарезал приятеля
Ангарчанин едва не зарезал приятеля
Происшествия, 12.11.2018
Подозреваемый скрывался в Красноярске
В Улан-Удэ алиментщик проведёт год в колонии
В Улан-Удэ алиментщик проведёт год в колонии
Происшествия, 12.11.2018
Молодой родитель получил один год лишения свободы за неуплату алиментов
В Забайкалье пенсионер лишился 70 тысяч, поверив мошенникам
В Забайкалье пенсионер лишился 70 тысяч, поверив мошенникам
Происшествия, 12.11.2018
Он отправил номер своей карты мошенникам в «Одноклассниках»
В Бурятии поймали пастуха с гашишем
В Бурятии поймали пастуха с гашишем
Происшествия, 12.11.2018
Наркомана задержали в поле
В ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа»
В ДТП в Бурятии погиб пассажир «УАЗа»
Происшествия, 12.11.2018
Водитель не справился с управлением и опрокинулся
В Бурятии в баке с водой захлебнулась годовалая малышка
В Бурятии в баке с водой захлебнулась годовалая малышка
Происшествия, 12.11.2018
Трагедия произошла, пока мать ходила колоть дрова
Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта
Забайкалку оштрафовали за ложное сообщение о краже паспорта
Происшествия, 12.11.2018
Документ женщина потеряла и не хотела платить штраф
В Улан-Удэ выгорел гараж
В Улан-Удэ выгорел гараж
Происшествия, 12.11.2018
В пожаре закоптился автомобиль «Опель»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^