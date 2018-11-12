«Россия 1» рассказала о махинациях с вырубкой леса на Байкале

Журналист телеканала «Россия 1» Борис Соболев снял документальный фильм «Ни леса, ни палок». Речь идёт о разграбление лесов на Алтае и в Иркутской области. В фильме удаётся узнать, кто уничтожает природные богатства, и как преступникам удаётся обходить законы.
В частности, затронули вопрос о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), где заводу по производству мебели или целлюлозному комбинату выделяют лесосеку. Журналист выяснил, каким образом проходит отбор участников для этой программы.
«4,5 миллиона рублей - вступительная взятка, дальше так называемая «покровительская плата» за общее покровительство и избавление от проверок», говорится в начале фильма, с кадрами из кабинета чиновника.
– Я понимаю, что вы хотите порубить лес, и потом не понятно – будет что-то или не будет, – говорит Николай Кожемяко, заместитель генерального директора государственного научного центра лесопромышленного комплекса.
– А как уйти потом? – интересуется журналист, под видом предпринимателя.
– Надо сделать это красиво.
– Да, нам нужна гарантия, что мы с вами договорились.
– Ну, мы с вами сделаем такой проект, который вам надо. И порубите лес.
– А сколько это будет стоить? Тоже 4 с половиной?
– Ну, так по-скромному, миллионов шесть.
С подачи Николая Кожемяко был запущен скандальный инвест-проект «Ангара Пейпа», когда фирме-пустышке, с капиталом в сто тысяч рублей, было выделено под вырубку строевой тайги на полмиллиарда долларов, размером со Словакию. На вырученные деньги компания обещала построить в Лесосибирске Красноярского края крупнейший в мире целлюлозно-бумажный завод. Уже тогда местные жители с опаской отнеслись к многообещающему проекту.
– Да всё это воровские схемы, сейчас всё разворуют, утащат, бросят, и ничего не будет. Деньги сейчас за лес возьмут и всё, – говорит лесосибирец.
На восьмом году существования компания объявила о банкротстве.
Однажды в Москве при получении взятки был задержан тот самый Николай Кожемяко. Однако уголовной ответственности ему удалось избежать, он отделался штрафом. И вскоре прибыл на совещание в Госдуму.
В окрестностях Иркутска от густой тайги остались лишь немногочисленные деревца. По словам местных жителей, на «пятачках» древесину принимают граждане КНР. Причём наличие документов для иностранцев совершенно не играет роли.
– Кругляк примешь? – обращается журналист к китайскому предпринимателю.
– Кругляк примешь? – обращается журналист к китайскому предпринимателю.
– Да.
– А сколько возьмёшь? Четыре «КамАЗа» возьмёшь?
– Сколько есть, всё возьму.
Со слов местных жителей, о проведении проверок известно заранее. Перед отправкой за границу, кругляк распиливают, делают документы и под видом легальной древесины вывозят за рубеж.
Местные жители бьют тревогу, о том, что китайские пилорамы засорили местность вокруг села, нарушают правила госпожнадзора и многие другие.
– Ежегодно на китайские фабрики приходит до семисот тысяч вагонов русского леса. Если собрать их в один состав, он растянется на десять тысяч километров, и с лихвой достанет от мавзолея Ленина до мавзолея Мао Цзэдуна. По скоромным подсчётам, не менее половины этого сырья похищено с территорий, приближённой к Байкалу, – говорится в фильме.
Три года назад зимой в Усолье-Сибирском вырубили лес из-за нашествия жука-короеда. Начальник, отдавший такое разрешение не знал, что насекомые не водятся в холодное время года. Его оштрафовали на 70 тысяч рублей, однако и штрафа ему удалось избежать.
Осенью этого года там же, в нересто-охранной зоне реки Белый, генпрокуратура выявила «чёрных лесорубов». По словам лесозаготовителей, они рубили перестой.
«И снова здоровый лес записали в больной, и снова многомиллионный ущерб экологии, и снова все нити тянутся в региональное лесное ведомство», поясняет закадровый голос.
– При опросе «чёрных лесорубов», многие говорят, что работают на Шеверду. Это не на вас случайно? – интересуется Борис Соболев у действующего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
– Я ещё не знакомился с этим делом, я прилечу, познакомлюсь с этим делом потом, может быть, что-то вам поясню, – отвечает министр.
За время подготовки материала, размер нарушений, в которых обвиняется Сергей Шеверда, возрос до четырёхсот миллионов рублей.
В Алтайском крае похожая ситуация. Там вырубают леса на заповедных территориях по таким же схемам, а чиновники отделываются штрафами, сообщается в сюжете.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил глава минприроды России Дмитрий Кобылкин во время «правительственного часа» в Совете Федерации.