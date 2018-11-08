Россия может запретить экспорт древесины в Китай

«Ответ не принимается»: Матвиенко жёстко ответила главе миприроды на предложение закрыть вывоз леса в Китай

Выросли цены на овощи и молоко

Нововведение связано с включением республики в состав Дальневосточного федерального округа

На сегодняшний день на объекте завершили работы по внутренней отделке