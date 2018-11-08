Россия может запретить экспорт древесины в Китай

Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил глава минприроды России Дмитрий Кобылкин во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Он отвечал на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными рубками и нелегальным вывозом леса.
- КНР - это основной рынок, куда вывозится древесина. Я (китайскому – ред.) министру сказал одну простую вещь. Если мы в ближайшее время не наведём порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придётся поступить на какой-то период времени, - заявил Кобылкин.
Он рассказал, что китайскому правительству было предложено строить семеноводческие комплексы на территории России. «Вам нужен лес - восстанавливайте нам лес», - передал свой разговор с китайскими властями глава минприроды.
Валентина Матвиенко отреагировала на слова Кобылкина жёстко.
- Мы ждем жёстких, серьёзных мер, программу межведомственную, какую угодно. Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы внутри у себя не наведём порядок. Эта сфера настолько криминальной и коррупционной стала, что уже эта ржавчина разъела всех! И чтобы не навести порядок в стране - на таможне, на границе, и требовать запретить незаконный вывоз леса, незаконную вырубку - это расписаться в беспомощности, - добавил спикер Совета Федерации.
Главе минприроды было дано шесть месяцев для того, чтобы разобраться в ситуации. «У Валентика (главы Рослесхоза – ред..) уже счётчик пошёл, ему меньше осталось», - добавила Матвиенко.
РИА Новости сообщает: в 2017 году российско-китайский лесной товарооборот вырос на 23% по сравнению с 2016-м и достиг 4,8 миллиарда долларов.
В Бурятии лес – основа внешнеторгового оборота с Китаем. По данным Бурятской таможни, в 2017 году объём экспорта леса и лесоматериалов из республики составил 1,9 миллиона кубометров леса, что на 17,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объём экспортируемого товара составил 127,1 миллион долларов США.
За год при вывозе леса и продуктов его переработки Бурятской таможней возбуждено 20 уголовных дел. Сумма не поступившей валютной выручки составила 349 тысяч долларов США, или свыше 21 миллиона рублей.