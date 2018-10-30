В улан-удэнском СИЗО погиб подозреваемый

Не единичный случай



Как сообщал «Байкал-Daily», только в мае 2017 года в СИЗО произошло сразу два случая суицида . Один из покончивших с собой неоднократно говорил о своих намерениях, стоял на учёте у психолога, однако его перевели в одиночную камеру, где и произошла трагедия. Проверку по данному поводу проводила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Всего же в 2017 году в исправительных учреждениях Бурятии зафиксировано 5 смертей , официальная версия которых - самоубийство.





7 августа в читинской исправительной колонии №5 нашли мёртвыми двух заключённых . Тогда по этому поводу в УФСИН по Забайкальскому краю проводили проверку. Там заключённые неоднократно жаловались на пытки.

Вечером 25 октября в улан-удэнском СИЗО-1 на улице Пристанская в камере обнаружили тело 24-летнего подозреваемого. Сотрудники СИЗО вызвали медиков, но молодого мужчину не удалось вернуть к жизни. Официальная версия произошедшего – суицид. У погибшего осталось двое маленьких детей.Однако родственники погибшего не верят, что отец двоих детей мог свести счёты с жизнью. По стражей он находился 22 месяца, обвинялся по статье 158 УК РФ «Кража». По трём делам он шёл обвиняемым, по 18-ти – был подозреваемым. Парень свою вину не признавал. По словам близких, мужчина часто жаловался, что его избивали.- Когда мы к Олегу приезжали, он постоянно говорил о физическом давлении со стороны сотрудников СИЗО и оперуполномоченных. Мы не верим, что это суицид, считаем, что до смерти его довели и инсценировали самоубийство. Мы уже сами его мёртвого начали раздевать и обнаружили следы насилия. Человек весь «синий»: синяки, ссадины, гематомы, - рассказала «Байкал-Daily» близкая подруга погибшего.Родственники требуют возбуждения уголовного дела, но, по их словам, они получают отказ в связи с тем, что «смерть не носит криминальный характер». Близкие сожалеют, что не успели сделать независимую экспертизу.Один из сокамерников готов подтвердить, что смерть имеет криминальный характер.У погибшего мужчины из родственников, кроме двух маленьких дочерей и гражданской жены, осталась только тётя: мать умерла год назад, отца нет.В свою очередь, в УФСИН по Бурятии отрицают насильственный характер смерти подозреваемого.- Реанимационные мероприятия, прибывшими на место происшествия медицинских работников результатов не дали. При осмотре на теле следов насилия не обнаружено. На место были вызваны «скорая помощь» и оперативно-следственная группа ОМВД по Улан-Удэ. По данному факту УФСИН России по Бурятии проводится служебная проверка, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.В УФСИН отмечают, что среди заключённых редко, но бывают подобные случаи самоубийства.