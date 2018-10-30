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В улан-удэнском СИЗО погиб подозреваемый

В улан-удэнском СИЗО погиб подозреваемый
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Близкие не верят в официальную версию о самоубийстве отца двух маленьких детей

Вечером 25 октября в улан-удэнском СИЗО-1 на улице Пристанская в камере обнаружили тело 24-летнего подозреваемого. Сотрудники СИЗО вызвали медиков, но молодого мужчину не удалось вернуть к жизни. Официальная версия произошедшего – суицид. У погибшего осталось двое маленьких детей.

«Довели до самоубийства»

Однако родственники погибшего не верят, что отец двоих детей мог свести счёты с жизнью. По стражей он находился 22 месяца, обвинялся по статье 158 УК РФ «Кража». По трём делам он шёл обвиняемым, по 18-ти – был подозреваемым. Парень свою вину не признавал. По словам близких, мужчина часто жаловался, что его избивали.

- Когда мы к Олегу приезжали, он постоянно говорил о физическом давлении со стороны сотрудников СИЗО и оперуполномоченных. Мы не верим, что это суицид, считаем, что до смерти его довели и инсценировали самоубийство. Мы уже сами его мёртвого начали раздевать и обнаружили следы насилия. Человек весь «синий»: синяки, ссадины, гематомы, - рассказала «Байкал-Daily» близкая подруга погибшего.

Родственники требуют возбуждения уголовного дела, но, по их словам, они получают отказ в связи с тем, что «смерть не носит криминальный характер». Близкие сожалеют, что не успели сделать независимую экспертизу.

Один из сокамерников готов подтвердить, что смерть имеет криминальный характер.

У погибшего мужчины из родственников, кроме двух маленьких дочерей и гражданской жены, осталась только тётя: мать умерла год назад, отца нет.

В УФСИН опровергают

В свою очередь, в УФСИН по Бурятии отрицают насильственный характер смерти подозреваемого.

- Реанимационные мероприятия, прибывшими на место происшествия медицинских работников результатов не дали. При осмотре на теле следов насилия не обнаружено. На место были вызваны «скорая помощь» и оперативно-следственная группа ОМВД по Улан-Удэ. По данному факту УФСИН России по Бурятии проводится служебная проверка, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.

В УФСИН отмечают, что среди заключённых редко, но бывают подобные случаи самоубийства.

Не единичный случай

Как сообщал «Байкал-Daily», только в мае 2017 года в СИЗО произошло сразу два случая суицида. Один из покончивших с собой неоднократно говорил о своих намерениях, стоял на учёте у психолога, однако его перевели в одиночную камеру, где и произошла трагедия. Проверку по данному поводу проводила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Всего же в 2017 году в исправительных учреждениях Бурятии зафиксировано 5 смертей, официальная версия которых - самоубийство.

7 августа в читинской исправительной колонии №5 нашли мёртвыми двух заключённых. Тогда по этому поводу в УФСИН по Забайкальскому краю проводили проверку. Там заключённые неоднократно жаловались на пытки.


смерть СИЗО
 
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