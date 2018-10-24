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Иркутянин специально заразил свою девушку ВИЧ

Иркутянин специально заразил свою девушку ВИЧ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения

24 октября Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном заражении ВИЧ. Его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе иркутского Центра СПИД.

Он познакомился с девушкой в интернете. Настаивал на встрече и скорому переезду к нему домой. Говорил о долгой совместной счастливой жизни вдвоём, предложил пожениться и завести детей. Они начали вместе работать, девушка помогла открыть ему новое юридическое лицо.

Однако очень скоро после переезда девушка почувствовала себя плохо, подскочила температура и долго не сбивалась. Как выяснилось позже, проблемы со здоровьем гормонального характера, способствовали тому, что болезнь, которой иркутянку предположительно заразил бывший возлюбленный, стала развиваться стремительно. И примерно через три недели после вероятной даты заражения, а не через несколько месяцев или лет, как это обычно бывает, врачи поставили заявительнице диагноз «острая ВИЧ-инфекция».

Долгое разбирательство тянется с весны 2016 года, когда пострадавшая иркутянка обратилась в полицию с заявлением.

По результатам исследований удалось доказать, что инфицирование произошло в период времени, когда она со своим парнем были в отношениях.

Её возлюбленный, уже более 10 лет находившийся на учёте в Центре СПИД, знавший о своём ВИЧ-положительном статусе, не сообщил ей о болезни. Специальное исследование подтвердило, что вирус в крови у обоих имеет одинаковую более чем на 99% генетическую структуру.

Мужчине назначили наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
 
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